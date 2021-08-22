1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajının tamamlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 29'uncu tabliye bloğunun yerleştirildiği ifade edildi. Bakanlık, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının bir bölümünün yerlerine monte edilmesiyle köprünün geçiş yolunun da belirginleşmeye başladığını aktardı.





5 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 665'i mühendis yaklaşık 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor. Açıklamada şöyle denildi: "Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Asma Köprü'nün 318 metrelik çelik kuleleri Türk ve dünya tarihi açısından çok büyük öneme sahip olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i, Asma Köprü'nün iki çelik kulesi arasındaki 2.023 metrelik orta açıklık Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü işaret ediyor. Kulelerin kırmızı beyaz rengi al bayrağımızı temsil ediyor." Malkara-Çanakkale Otoyolu da 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte 18 Mart 2022'de hizmete açılacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 adedi alt geçit, 6 adedi hidrolik köprü olmak üzere 12 adet köprü, 43 üst geçit köprüsü, 40 adet alt geçit, 241 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 7 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.