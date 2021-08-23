Toplu sözleşme görüşmelerinde bugün son eşiğe girilirken Bakan Bilgin tarafından gelecek 3600 ek gösterge açılması da büyük önem taşıyor. Bu kanunun kabul edilmesi halinde memurların emekli aylıklarının ve ikramiyeleri artış gösterecek. Öte yandan vatandaşlar "3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek, çıktı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda atılacak adımlar büyük önem taşıyor. İşte 3600 ek göstergeye ilişkin son dakika gelişmelerinin detayları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 3600 ek göstege ile ilgili şunları söyledi:
"Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir. Haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusunda teklif vardı, bu teklife de benzer yaklaşımda olduğumuza dikkat çekerim"
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergenin 3600'e çıkarılması memurların emekli aylıklarının ve ikramiyelerinin artması anlamına geliyor.