Türksat 5A’dan Afrika çıkarması: Kısa süre içerisinde imzalanacak!

5B VE 6A'DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Türksat 5A uydusunun haziranda hizmete alındığını anımsatan Ertok, 5B haberleşme uydusunda sistem uydu seviyesi testlerinde son aşamaya gelindiğine dikkati çekti. Ertok, "Fransa'daki tesislerde 5B uydumuz için kasım ayı gibi testler tamamlanacak. Ondan sonra uydumuzun fırlatma için ABD'ye gönderilme durumu var. Yıl sonunda 5B uydusunun fırlatılmasını hedefliyoruz. Hedefi tutturmak için çalışıyoruz. Sadece anten performans testleri kaldı. Kasım ayı gibi yerde teslim edilecek hale gelir." diye konuştu.

6A haberleşme uydusunda da çalışmaların hem mühendislik hem de uçuş modeli üzerinde hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Ertok, şunları kaydetti:

"Uçuş modeli uzaya gönderilecek model. Onların üretimi zaten başlamıştı. Mühendislik modelinde testler büyük oranda tamamlandı. Mühendislik modelinden elde edilecek verilerle uçuş modelinde bazı değişiklikler yapılacak ama şu ana kadar iyi gidiyor. Sonuçlarda herhangi bir problem görünmüyor. Türksat 6A uydusunda da hedefimiz önümüzdeki yıl sonunda fırlatmak, uzaya göndermek. İnşallah o hedef doğrultusunda yakından takip ediyoruz."