Hedef 210 milyar dolarlık ihracat

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, "2021'de rekorlara koşan ihracatımız temmuz ayında yıllık bazda 200 milyar doları aştı. 2021 yılı sonu itibarıyla da ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde oldukça güçlü göstergeler mevcuttur. Hedefimiz yılsonunda 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmaktır" dedi. Oktay, alınan tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmelerin öngörüldüğünü vurguladı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde düzenlenen Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık yaptı. Kurulun çalışmaları ile Türkiye
ekonomisi, küresel ekonomi
, ekonomik istikrar ve kalkınma gibi konularda değerlendirmeler ile politika analizlerinin yapılacağını ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceğini söyleyen Oktay, şöyle devam etti: "Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik güçlü bir büyüme performansı sergiledi. İkinci çeyrek büyüme rakamımız da bunun üstünde gelecek. Hem cari açıkta hem de enflasyonda aldığımız tedbirler sonucunda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz." ANKARA