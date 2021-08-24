Kırtasiye malzemelerine sıkı denetim

TİCARET
Bakanlığı, vatandaşların alışverişlerini güvenle yapması için okul ve kırtasiye malzemesi denetimleri için harekete geçti. Bakanlık kırtasiye, okul kıyafetleri, çocuk çantaları ve ayakkabılarında özellikle imalatçı ve ithalatçıların yoğun olduğu illerde kapsamlı denetim yapılıyor. Bu kapsamda riskli görülen ürünlerden numune alınıyor ve akredite laboratuvarlarda çeşitli kimyasal ve fiziksel testler yapılıyor. Test veya muayene işlemleri sonucunda kimyasal ve fiziksel testlerden geçemeyen ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası kesiliyor. Uygunsuzluğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler, bakanlıkça ifşa edilecek.