Sabah yazarlarından Aksaray’a tam not

'İL Buluşmaları
' programında kentin kültür, sanat, turizm ve ekonomisini mercek altına alan SABAH
yazarları Aksaray
'a tam not verdi. Aksaray'ın Orta Anadolu
'nun yükselen değeri olduğunu belirten yazarlar, kentin tarihi dokusuna ise hayran kaldı.
HIZLA GELİŞEN KENT
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu
, Aksaray'a gelen SABAH yazarları ile Hasandağı Mesire Alanı
'nda düzenlenen Astronomi ve Uzay Kampı'nda bir araya geldi. SABAH yazarları ile kampa katılan öğrencileri buluşturan Vali Hamza Aydoğdu, daha sonra SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek
ve Köşe Yazarı Yavuz Donat
ile birlikte teleskopla yıldızları gözlemledi. Uzay kampı programı sonrası yerel basının sorularını yanıtlayan Abdurrahman Şimşek, Aksaray'ın çok şanslı bir il olduğunu belirterek, "Vali Hamza Aydoğdu, gençlerin dilinden ve eğitimden anlayan, bürokrasiyi bilen Türkiye'nin en yetenekli bürokratlardan birisi. Yerinde oturmayan ve sürekli sahada olup halkın nabzını tutan bir vali. Aksaray'da olması bence şehre çok şey kattı. Gerçekten hızla değişen bir Aksaray gördük" dedi. SABAH Yazarı Yavuz Donat ise Aksaray'ın Türkiye'nin yükselen değerlerinden birisi olduğunu belirterek, "Valimiz Hamza Aydoğdu'nun kıymetini bilin. Her gelişimde daha farklı projeler ve çalışmalar görüyorum. Gurur duyuyorum. Aksaray Anadolu
'nun ortasında çalışan insanların Türkiye'nin yerli ve milli kavramını fevkalade başarıyla yürüten insanların bulunduğu bir yer. Buraya gelmekten ve yeni şeyler görmekten çok mutluyum" dedi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Aksaray'ın değerlerini ve güzelliklerini göstermeye çalıştıklarını belirterek, "SABAH Gazetesi
yazarlarımıza ve yönetim kurulu başkanına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.