Kamu alacaklarının yapılandırılması için son tarih 1 ay uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için ön görülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendi.



Karar, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yer alan; bazı vergi ve vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, idari para cezaları, sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasını kapsıyor.