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Giriş Tarihi: 26.8.2021 15:48 Son Güncelleme: 26.8.2021 15:48

TMSF'den 'araç satış ihalesi' açıklaması: Sosyal medyadan duyurulacak

AA
TMSF’den ’araç satış ihalesi’ açıklaması: Sosyal medyadan duyurulacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), satışa çıkardığı araçların ihale duyurularını sosyal medya hesaplarından da yayınlamaya başladı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre; Düzenlediği ihalelere katılımı artırmak ve kamuya ait varlıkların daha yüksek bedellerle satışına imkan sağlayabilmek için duyuru kanallarının arasına sosyal medyayı da ekledi.

TMSF'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, beş adet binek otomobilin satışı için 6 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek olan ihalenin duyurusu yapıldı.

Bu adımla birlikte, TMSF'nin Twitter'daki takipçileri araç satış ilanlarından anında haberdar olabilecek.

Volkswagen, Nissan ve Renault marka araçlar için düzenlenecek olan ihalelere ilişkin ayrıntılara kurumun internet sitesinden erişilebiliyor.

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TMSF'den 'araç satış ihalesi' açıklaması: Sosyal medyadan duyurulacak
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