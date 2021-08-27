Güney: İhracatta 300 milyar dolar yakalanabilir

TÜRK Eximbank
Genel Müdürü Ali Güney, KOBİ desteklerinin artmasıyla ihracatta 300 milyar doların yakalanabileceğini söyledi. Amaçlarının kârlılığı artırma değil ihracatçıyı desteklemek olduğunu, maliyetlerinin de piyasaya göre cazip olduğunu vurgulayan Güney, İSO Meclisi'nin ağustos ayı Olağan Toplantısı'nda "2021 yılının ilk yarısında, ilk defa banka kredisinden yararlanan firmaların yüzde 92'sini KOBİ'ler oluşturuyor. KOBİ desteklerinin artmasıyla 300 milyar dolar ihracata ulaşabiliriz. Alacak sigortası
desteği ile de tahsilat risklerini bertaraf ediyoruz" dedi.