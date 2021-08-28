Türkiye’ye yatırım yaparak işlerimizi büyüteceğiz

1 Temmuz'da dünya teknoloji borsası NASDAQ
'ta işlem görmeye başlayan Hepsiburada
, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket ikinci çeyrekte toplam platform satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artırarak 5.9 milyar TL'ye çıkardı. İlk 6 ayda ise satışlarını 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 58.2 artırarak 10.4 milyar TL'ye ulaştırmayı başardı. 2021'in ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.9'luk artış yakalayan Hepsiburada, 13.1 milyon sipariş aldı.
SİPARİŞ REKORU KIRILDI
Şirket bu siparişle platformundaki tüm zamanların 3 aylık sipariş rekorunu kırdı. İkinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine oranla pazaryerinde mağazası bulunan ve satış yapan aktif üye iş yerlerinin sayısı ikiye katlandı. Hepsiburada platformunda satışı yapılan ürün sayısı da yaklaşık 2 katına çıktı. Pazaryeri'ne üye şirketlerin direkt satışlarının Hepsiburada platformundan gerçekleşen toplam satışlar içindeki payı 2020'nin ilk yarısı sonunda yüzde 58 iken, bu oran 2021'in ilk yarısı sonunda yüzde 69'a ulaştı. Şirket bu yıl sonunda toplam 29 milyar TL'lik satış hacmine ulaşmayı planlıyor. Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ
, dün düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında, bu sonuçlarda geçen yılın aynı döneminin güçlü baz etkisinin olduğuna dikkati çekerek, bununla birlikte müşteri sayısı, sipariş frekansı, platform üzerinde satış yapan aktif satıcı sayısı ve ürün çeşitliliğini de bu dönemde artırmayı başardıklarını dile getirdi.
Hepsiburada ekosistemindeki satıcı ve tedarikçi firmalara sağladıkları finansman desteğinin 2018-2020 yılları arasında 11.4 kat artış gösterdiğini anlatan Emirdağ, "2017'de başlattığımız Kadın Girişimcilere Teknoloji Gücü programını kararlı bir şekilde büyütmeye devam ediyoruz. Kadın girişimci sayısı 2020'de 19 bin iken haziran sonunda 23 bine yükseldi" dedi.
UZUN VADEYE ODAKLANDIK
Türkiye
'nin perakende pazarının hâlâ yüzde 90'ının offline'da olduğunu anlatan Emirdağ, "Şu an yüzde 10 olan dijital, e-ticaret tarafı da önümüzdeki 4-5 yıl içinde yaklaşık yüzde 20'nin üzerine çıkacak gibi görünüyor. Yani tam bir dönüm noktasındayız ve biz bunun farkındayız. Türkiye'ye yatırım yaparak, doğru yatırımların gücüyle, işimizi büyüterek, büyüme odaklı ilerlemek istiyoruz. Odağımız sağlıklı büyüme" ifadelerini kullandı. NASDAQ'ta hisselerdeki günlük iniş çıkışların çok önemli olmadığının altını çizen Emirdağ, uzun vadeye odaklandıklarının altını çizdi. Emirdağ, "Çok iyi tanımlanmış ve sağlam bir planımız var. Önceliğimiz sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Hepsiexpress ve HepsiPay'e yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bunlar gibi diğer projelerimiz de var, onları büyütmeyi ve ölçeklendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.