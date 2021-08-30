Alkın havacılık sektörüne giriyor

Ürettiği kompresörlerle hem Türk savunma sanayisine hem Pakistan hem de Amerikan Donanması
'na girmeyi başaran Alkın Kompresör, deniz ve karaya ek olarak havacılık sektörüne de giriyor. TUSAŞ
ile Havacılık sektöründe bir yerlileştirme projesi üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Alkın Kompresör Yönetim Kurulu Başkan Vekili Engin Tüjümet, "Pandemi dönemini olumlu görüşmelerle geçirdik. Hem var olan müşterilerimizle aktif yürüyen projeleri değerlendirme fırsatı bulduk hem de yeni müşterilerle tanışma imkânımız oldu. Yerli müşteri ve tedarikçilerin yanı sıra Uganda
, Fas
, Ürdün
, Ukrayna
ve Nijerya gibi ülkelerden de yeni müşterilerle tanıştık" dedi.