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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Alkın havacılık sektörüne giriyor

Alkın havacılık sektörüne giriyor
Ürettiği kompresörlerle hem Türk savunma sanayisine hem Pakistan hem de Amerikan Donanması'na girmeyi başaran Alkın Kompresör, deniz ve karaya ek olarak havacılık sektörüne de giriyor. TUSAŞ ile Havacılık sektöründe bir yerlileştirme projesi üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Alkın Kompresör Yönetim Kurulu Başkan Vekili Engin Tüjümet, "Pandemi dönemini olumlu görüşmelerle geçirdik. Hem var olan müşterilerimizle aktif yürüyen projeleri değerlendirme fırsatı bulduk hem de yeni müşterilerle tanışma imkânımız oldu. Yerli müşteri ve tedarikçilerin yanı sıra Uganda, Fas, Ürdün, Ukrayna ve Nijerya gibi ülkelerden de yeni müşterilerle tanıştık" dedi.
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Alkın havacılık sektörüne giriyor
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