Coşkunöz’den Çağatay İHA

Coşkunöz Holding
yatırımı ile İHA sektörüne giren İHA üreticisi UAVERA
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'nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF'te büyük ilgi gördü. Coşkunöz, bünyesinde iki şirket bulunuyor. Havacılık ve uzay alanında sabit ve döner kanatlı platformlar için gövde montajı, yapısal parça üretimi, kabin içi bitmiş ürün üretimi ve montajı gerçekleştiren Coşkunöz Savunma ve Havacılık (CSH) ile İnsansız Hava
Araçları ve teknolojileri üreten UAVERA. Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay
, milli imkânlarla geliştirilip kullanıma hazır hale getirilen ve son konfigürasyonlarla sınıfında çığır açan Çağatay İHA
'ya IDEF'te yerli ve yabancı katılımcıların ilgisinin kendileri için çok önemli olduğunu aktardı. Acay, yerli ve milli İHA ve uçuş kontrol sistemleri geliştirme hedefiyle yola çıkan UAVERA'nın Çağatay İnsansız Hava Aracı
CGT50 ile kendi kulvarında belirgin özellikleriyle öne çıktığını söyledi. UAVERA'nın ürettiği İHA sistemlerinin en belirgin fark ve teknolojisinin piste ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilmesi olduğunu belirten Acay, "Elektrikli motorları ile dikey iniş ve kalkış yapabilen İHA'mız, kalkış sonrası benzinli motorunu devreye alarak yatay hareket edebiliyor" dedi. Acay, yerli ve milli yazılımlar ile bu hareket kabiliyeti otonom hale getirilen Çağatay İHA'da kullanıcı dostu bir simülasyon ara yüzü ile pilota kullanım kolaylığı sağlandığını de ekledi.