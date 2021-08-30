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Giriş Tarihi: 30.8.2021

MKE’den silahlı 8x8 amfibi aracı

MKE’den silahlı 8x8 amfibi aracı
MKE, savunma sanayisi firmaları iş birliğiyle güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için silahlı amfibi 8x8 araç Algan geliştirildi. Sahip olduğu hareket kabiliyetiyle her türlü savaş alanında görev yapabilecek nitelikteki Algan, ilave ekipmanlarla malzeme sevkiyatı, yaralı taşıma gibi amaçlarla da kullanılabilecek. Algan, hemen hemen her türlü engebeli arazide, bataklıkta, su üzerinde, kum zeminde, karla kaplı arazilerde görev yapabiliyor. Araç karada altı, suda dört kişi taşıyabiliyor. Silah sistemi olarak da, iki farklı silah grubu var. Aracın üzerinde kendi 40 milimetre bomba atar silah var. Sağ tarafında ise 7.62 milimetre PMT silahı var.
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MKE’den silahlı 8x8 amfibi aracı
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