TEB’den, EBRD ile 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması

TÜRK Ekonomi Bankası
(TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD
) ile imzaladığı yeni sözleşme ile 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması gerçekleştirdi. TEB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma ile dış ticaretin devamlılığı amaçlanıyor. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, EBRD ile bugüne kadar çeşitli iş birlikleri yapıldığını belirterek, "Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgın döneminde de ülkemizin gelişimine katkı sağlayan firmalarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. EBRD ile yaptığımız yeni anlaşma ile firmaların dış ticaret işlemlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak desteğimize devam edeceğiz" dedi.