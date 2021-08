Faturaları klima çarptı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebi rekor seviyelere ulaşırken, bu durum elektrik faturalarına da yansıdı. Türkiye'nin ortalama saatlik elektrik tüketimi düzenli olarak 50 bin megawatın üzerinde gerçekleşmeye başladı. Bu da en fazla tüketim yapan cihazlardan biri olan klima kullanımından kaynaklı elektrik harcamalarının hane başına, aylık 200 liraya kadar ilave yük getirmesine sebep oldu. Kullanılan cihaz sayısı, kullanım süresi ve sıklığı arttıkça yoğun elektrik tüketiminin faturalardaki karşılığı da artıyor. Limak Enerji 'nin hazırladığı tüketim istatistiklerine göre en fazla tüketim yapan cihazlardan biri olan klima kullanımından kaynaklı elektrik harcamaları hane başına, aylık 200 liraya kadar ilave yük getirebiliyor. Meskenlerde klimaların 1 ay boyunca günde 5 saat çalıştırılması, tüketimlerde yaklaşık yüzde 60'lık bir artışa sebep oluyor. A sınıfı bir klima beş saatlik kullanımda aylık ortalama 200 liraya kadar ilave yük getirebiliyor. A+++ enerji sınıfı bir klima tercih edildiğinde ise bu tutar 90 liraya kadar düşüyor.Evlerde gün içerisinde sıkça tercih edilen cihazların faturaya yansıması 13 ile 51 lira arasında değişiklik gösteriyor.Su ısıtıcısı haftanın her günü 1 saat kullanıldığında aylık olarak 51 lira, bilgisayarlar aynı evde 2 kişinin haftanın her günü, 8 saat kullanması sonucunda 41 lira, fırın haftada 3 sefer, günde 1.5 saat kullandığında aylık faturaya yansıması 41 lira, ütüyü haftada 3 sefer çalıştırmak 26 lira, televizyonu günde 10 saat açık tutmak 24 lira olarak yansıyor.Klimaları 24 derece sıcaklıkta tutmak konforlu bir soğutma için yeterli. Bu değerin altında yapılacak fazladan her bir derecelik soğutma için yüzde 6-7 oranında elektrik tüketimi artıyor. Sıcak günlerde buzdolabının kapağının sık sık açılması elektrik faturasına doğrudan yansıyor. Buzdolabının arkasındaki duvar ile arasında en az 10 santimetre mesafe bırakmak hava akımı oluşacağı için soğutucuların verimliliğini artırıyor.