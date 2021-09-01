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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Getir’den stratejik yatırım

Getir’den stratejik yatırım
Dünyada bir ilki Türkiye'de başlatarak ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, n11'in hisselerini kısmi satın almak için inceleme süreci başlattı. Son dönemde yurtdışındaki önemli stratejik hamlelerde bulunan Getir bu işlem ile birlikte Türkiye'deki en büyük yatırımını yapmış olacak. Doğuş Grubu ile Güney Kore'nin en büyük gruplarından SK Group'un ortaklığında Doğuş Planet çatısı altında Mart 2013'te kurulan n11, 20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturuyor.

DEĞERİ 7.5 MİLYAR $
İlk altı ayda 1 milyar dolara yakın yatırım alan, 7.5 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa'da hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar İspanya, İtalya, Portekiz ve Amerika'da da faaliyete başlayacak.
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Getir’den stratejik yatırım
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