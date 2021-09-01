Getir’den stratejik yatırım

Dünyada bir ilki Türkiye
'de başlatarak ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, n11'in hisselerini kısmi satın almak için inceleme süreci başlattı. Son dönemde yurtdışındaki önemli stratejik hamlelerde bulunan Getir bu işlem ile birlikte Türkiye'deki en büyük yatırımını yapmış olacak. Doğuş Grubu
ile Güney Kore'nin en büyük gruplarından SK Group
'un ortaklığında Doğuş Planet
çatısı altında Mart 2013'te kurulan n11, 20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturuyor.
DEĞERİ 7.5 MİLYAR $
İlk altı ayda 1 milyar dolara yakın yatırım alan, 7.5 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket İngiltere
, Hollanda
, Almanya ve Fransa'da hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar İspanya, İtalya, Portekiz ve Amerika'da da faaliyete başlayacak.