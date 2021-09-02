Bankalar sanayide yeşil dönüşüme destek veriyor

Bankacılık sektörü sanayide yeşil dönüşümü destek için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 81 eylemi içeren "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"nın finansmanına finansmanını geliştirmek için bir dizi adım atacak. Bu kaspamda Hazine ve Maliye Bakanlığı
yeşil tahvil ve yeşil sukuk rehberi hazırlıyor. Çevre, iklim değişikliği ile bağlantılı uluslararası destek, finansman imkânları derlenecek. Hazine
ve Maliye Bakanlığı, küresel sermaye piyasalarında muhtemel yeşil veya sürdürülebilir tahvil ihracı kapsamında çerçeve dokuman hazırlıklarını tamamlayacak. Bankacılık sektörünün ihtiyaçları konuya ilişkin ulusal taahhütler, stratejiler ve öncelikler, uluslararası standartlar ve iyi uygulamalar dikkate alınarak sürdürülebilir finans uygulamaları geliştirilecek. Buna yönelik yol haritasını içeren "Türk Bankacılık Sektörü Sürdürülebilir Stratejisi
" dokümanı hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben
, 21. yıl mesajında yeşil dönüşüme ve sektörün uyum çalışmalarına dikkat çekti.
IŞBIRLIĞI YAPILACAK
Akben, "Avrupa Yeşil Mutabakatı
ve buna ilişkin yayımlanan Eylem Planı kapsamında bankacılık sektörüne büyük görevler düşmektedir. Bu kapsamda, karşılaşacağımız zorlukların ve reel sektörümüzün istifadesine sunacağımız avantajların bilincinde olarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz" dedi. Akben, kurumun bundan sonraki dönemde de ilgili paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacağını belirtti.