TAB Gıda ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? TAB gıda halka arz için yetki verildi!

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Burger King'in en büyük franchise'ı TFI TAB Gıda Yatırımları, Çin ve Türkiye birimlerinin Borsa İstanbul'da planlanan halka arzı için Citigroup Inc. ve HSBC Holdings Plc'ye yetki verdi. Konuya ilişkin bilgi paylaşan kaynaklar, TAB Gıda'nın 250 milyon dolar büyüklüğe ulaşabilecek halka arzın en erken bu yıl sonunda gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Görüşmelerin henüz erken olduğu belirtildi. Arz büyüklüğü ve zamanlama gibi detayların değişkenlik gösterebileceği iletildi. Konuya ilişkin TFI temsilcisi tarafından açıklama yapılmadı.