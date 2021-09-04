Ağustosta yıllık enflasyon % 19.25

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Fiyatları Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yüzde 1.12 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon da yüzde 19.25 ile, Merkez Bankası
'nın politika faizi olan yüzde 19'u aştı. Enflasyon ağustosta gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselirken, Merkez Bankası için ana gösterge olan çekirdek enflasyon ise geriledi. Temmuzda yüzde 17.22 olan yıllık çekirdek enflasyon yüzde 16.76'ya indi. Hafta içerisinde yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
, yıllık TÜFE'nin geçici olarak yüzde 19'u aşabileceğine dikkat çekerek, çekirdek rakamlara odaklanacaklarını ifade etmişti. Analistler, enflasyonda düşüş trendinin yılın son çeyreğinde belirginleşeceğini belirtti. OTO
1.5 YIL SONRA DÜŞTÜ
Ağustosta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3.18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2.27 ile lokanta ve oteller oldu. Ağustosta aylık bazda düşüş gösteren gruplar ise yüzde 3.08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0.77 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Ağustos ayında binek araçlarda yapılan ÖTV matrah değişikliği, otomobil fiyatlarında 1.5 yıl sonra ilk kez düşüşe neden oldu. Benzinli otomobillerin fiyatı yüzde 3.4, dizel otomobillerin fiyatı ise yüzde 1.72 geriledi.
FAİZ İNDİRİMİ SON ÇEYREKTE
YABANCI kuruluşlar, TÜFE'deki yükselişe rağmen, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin masada olduğunu vurguladı. Çekirdek enflasyondaki düşüşe dikkat çeken ve TCMB
'nin son yatırımcı toplantısında çekirdek enflasyona odaklanacağını söylediğini hatırlatan JP Morgan, yılın son çeyreğinde 2 adet 50'şer baz puanlık faiz indirimi olacağını ileri sürdü. Capital Economics
ise enflasyonda düşüşün kasımda başlayacağını ve Merkez Bankası'nın aralıkta 1 puanlık faiz indirimi yapacağını bildirdi.