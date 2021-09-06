Kredi faiz oranları 6 Eylül 2021 Pazartesi: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranlarında son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kredi ihtiyacı olanlar en düşük faiz oranı olan bankayı tercih etmek isterken her banka için oranlar da belli oldu. Özellikle ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi için başvuruda bulunulurken bu başlık altından bankaların kredi faiz oranları bilgisine ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
- Tüketici kredisi: 1.51 - Taşıt kredisi: 1.61 - Konut kredisi: 1.37
HALKBANK FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1,63 - Taşıt kredisi: 1,54 - Konut kredisi: 1,38
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
- Konut kredisi: 1.32 - İhtiyaç kredisi: 1.59 - Taşıt kredisi: 1.50
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.69 - Konut kredisi: 1.46 - Taşıt kredisi: 1.69
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.65 - Taşıt kredisi: 1.65 - Ev kredisi: 1.41
TEB FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.59 - Taşıt kredisi: 1.61 - Konut kredisi: 1.68
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.39 - Konut kredisi: 1.69 - Taşıt kredisi: 1.79
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2.23 - Tüketici kredisi: 2.35 - Mortgage kredisi: 1.58 - Taşıt kredisi: 1.74
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.79 - Taşıt kredisi: 1.59 - Konut kredisi: 1.37
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 1.50 - İhtiyaç kredisi: 1.43 - Taşıt kredisi: 1.63 - Konut kredisi: 1.39