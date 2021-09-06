Kredi faiz oranları 6 Eylül 2021 Pazartesi: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranlarında son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kredi ihtiyacı olanlar en düşük faiz oranı olan bankayı tercih etmek isterken her banka için oranlar da belli oldu. Özellikle ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi için başvuruda bulunulurken bu başlık altından bankaların kredi faiz oranları bilgisine ulaşabilirsiniz.