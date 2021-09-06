Moody’s’ten Türkiye açıklaması: Katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Türkiye'de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7,1'e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.