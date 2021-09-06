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Giriş Tarihi: 6.9.2021 22:10 Son Güncelleme: 6.9.2021 22:27

Moody's'ten Türkiye açıklaması: Katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek

AA
Moody’s’ten Türkiye açıklaması: Katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Türkiye'de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7,1'e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

5 YILDA EN AZ 2 KAT YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Açıklamada katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu, Türkiye'de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

BÜYÜME POTANSİYELİ OLDUKÇA FAZLA

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konsey üyesi ülkelerde katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının yüzde 45 olduğu hatırlatılırken, Türkiye'de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğu kaydedildi.

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Moody's'ten Türkiye açıklaması: Katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek
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