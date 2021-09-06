Türkiye’nin vizyon projesinde gövde tamam

Dünyanın en yüksek üçüncü
barajı olacak Yusufeli
Barajı'nda sona
yaklaşıldı.
Türkiye'nin vizyon
projesinde 4
milyonuncu metreküp
gövde betonunun dökümünü
Başkan Recep Tayyip
Erdoğan yapacak. Başkan
Erdoğan'ın ifadesiyle
"muhteşem eserin"
ekonomiye katkısı
2 milyar lira olacak. Limak
İnşaat
Alt Yapı Genel
Müdürü Mustafa
Baştürk, günde 7 bin
metreküp beton dökümü
yaptıklarını belirterek,
"Baraj gövde beton
imalatları tamamlanmış olup
aralık ayında su tutmaya hazır hale gelecek" dedi.
1.9 MİLYON KİLOWATT ELEKTRİK
Dağları delerek inşa edilen, üç milyonuncu metreküp beton dökümüne geçen yıl Başkan Erdoğan
'la katıldığımız Yusufeli Barajı
'nda tarihi gün yaklaşıyor. Limak'ın inşa ettiği, sadece şantiye inşaatı bile 3 yıl süren yıllık baraj inşaatının son harcı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak. İki dağın arasında yükselen dev baraj faaliyete başladığında 1 milyar 888 milyon kilowatt saat elektrik üretecek. Baraj bölgesinde 40'a yakın tünel yapılırken, 24 de köprü yapıldı. Buradaki teknikler dünyada ilk defa kullanılıyor, şimdiden dünya literatürüne girmiş durumda. Yusufeli'nin 275 metre yüksekliği, 4 milyon metreküp beton hacmi ile Türkiye'nin çift eğrilikli ince beton kemer kategorisinde üçüncü yüksek barajı olduğunu belirten Baştürk, 61 bin ton demir, 9 bin ton çelik kullanıldığını söyledi. Baştürk'ün verdiği bilgiye göre; günlük ortalama 7 bin metreküp beton dökümü yapıldı, dünya üzerinde yer alan diğer barajlarla kıyaslandığında önemli bir rekora imza atıldı.
4 BİN 750 PERSONEL ÇALIŞTI
Baraj gövdesinde kullanılan kütle betonu normal yapı betonlarından farklılık gösterirken ısı limitine sahip bulunuyor. Bu nedenle yaz aylarında beton döküm sıcaklığının düşürülmesi, kış aylarında ise artırılması, her mevsim optimum sıcaklıkta beton üretimi için beton üretim tesislerine entegre soğutma sistemleri kuruldu. Ön soğutma aşaması üç kısımdan oluşturuldu. Toplam 800 bin metre ard soğutma borusu kullanıldı. Barajın temel kayası konsolidasyon enjeksiyonu ile güçlendirilerek, enjeksiyon galerileri vasıtasıyla perde enjeksiyonu yapılarak su geçirimsizliği sağlandı. Üretilen beton üç hattan oluşan kablolu
vinç ve beton konveyör hattı ile eş zamanlı olarak baraj gövdesine ulaştırıldı. Sahada bugüne kadar 4 bin 500'in üzerinde personel çalıştı. Teknik kısımda da tasarımcı, teknisyen ve 250'ye yakın mühendi emek verdi.
MÜHENDİSLİKTE İLKLER
BARAJ sahasının jeolojik ve topografik yapısı gereği ileri mühendislik teknolojileri geliştirilerek uygulanıyor. Yusufeli barajı dünya literatüründe hak ettiği yeri alıyor. Bilgi, tecrübe ve cesaretle gerçekleştirilen ekstrem mühendislik başarıları her türlü akademik platformda ilgi gören Yusufeli Barajı kendine mühendislik çalışmaları ile de oldukça dikkat çekiyor.