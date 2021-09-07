SANKO Holding’den 250 milyon dolarlık yatırım

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yeni dijital çağa uyum sağlayabilmek için teknoloji, AR-GE ve inovasyon yatırımlarına odaklandıklarını söyledi.

Küresel ekonomi ve ticaret, dijitalleşme, şirketlerin sürdürülebilir başarıları ve iş dünyasını şekillendirecek konuların ele alındığı Fortune 500 Türkiye Dijital Zirvesi'nin açılışında konuşan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu, "2020 yılında başlayan ve tüm dünyada hızla yayılan salgın dolayısıyla zor bir dönemden geçiyoruz. Umuyorum ki, bu zor günler yakın zamanda geride kalır ve sağlıklı günlerde yeniden bir araya geldiğimiz günlerimiz olur" dedi.

SANKO Grubu olarak 117 yıldan beri Türkiye'nin ekonomisine, istihdamına ve ihracatına katkı sunduklarını anımsatan Konukoğlu, "Babamdan sonra Abdulkadir ağabeyimin sürdürdüğü bayrak yarışını, Zeki ağabeyimden devraldım. Benden sonra bayrağı taşıyacak olanlara Grubumuzu daha da büyüterek devretmek için var gücümle çalışıyorum" diye konuştu.

Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, AR-GE ve inovasyon yatırımlarına odaklandıklarını, dijitalleşmenin dünyamızın kaçınılmazları arasında yer aldığını kaydeden Konukoğlu, "Pandemide bunu daha farklı gördük ve beklenenden daha hızlı bir şekilde bütün şirketlerimizi dijitalleştirme konusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği dünyada dijitalleşmek her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. Gerekli olan dönüşümü bugünden gerçekleştirerek geleceğin dünyasına hazırlanıyoruz" dedi.

Daha hızlı ve daha kaliteli üretime her zaman öncelik verdiklerini vurgulayan Konukoğlu, 2021 yılı için planladıkları 250 milyon dolarlık yatırımın büyük bölümünü tamamladıklarına dikkati çekti. Konukoğlu, bu yıl tekstil, ambalaj ve çimento sektörlerinde teknoloji yenileme ve kapasite artırma; yenilenebilir enerji alanında da önemli ve büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sosyal kalkınmanın değerini iyi bildiklerini, bu alanda da özellikle gençlere eğitim ve sağlık alanında desteklerinin sürdüğünü anlatan Konukoğlu, "İnanıyorum ki, ülkemizi elbirliğiyle dünyanın lider ülkeleri arasına çıkaracağız. Güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.