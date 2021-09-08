Doğumdan emekliliğe tek poliçe

Giriş Tarihi: 8.9.2021

Eğitim, sağlık, hayat veya gelir kaybı gibi hayatın her alanını etkileyen bir çok poliçeye imza atıyoruz. Artık hayat ve emeklilikte tüm sigorta türlerini yani doğumdan emekliliğe kadar tüm sigorta ihtiyaçları tek poliçe altında toplanacak