Turkcell 4.5 G hızında Avrupa lideri

Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği
'nin (GSA) hazırladığı rapora göre, Turkcell
dünyadaki en yüksek hızı veren üç operatör arasına girdi ve 4.5 G hızında Avrupa
'nın en iyi operatörü oldu. Turkcell, GSA'nın Ağustos 2021'de yayınladığı son Küresel Durum Raporu'nda Avrupa'nın en hızlı 4,5G şebekesine sahip operatörü oldu. Dünyanın en hızlı LTE şebekelerine sahip operatörlerinin sıralandığı rapora göre Turkcell LTE şebekesinde sunduğu 1.6 Gbps hız ile dünyanın en hızlı üç operatöründen biri olurken Avrupa'da ise liderliği elde etti. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
, "Türkiye'nin dört bir yanında her müşterimize en iyi iletişim ayrıcalığını yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.