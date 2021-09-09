AB ile ikili ticaret hacminde rekor kırılacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, Avrupa Birliği
(AB) ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşıp rekor kıracağını belirtti. Bakan Muş, "Bu başarı hikâyesine karşın ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, ortaklık anlaşmasıyla ortaya konan vizyonu ve gerçek potansiyeli yansıtmıyor" dedi. AB Komisyonu
Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi
ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştiren Muş, Gümrük Birliği
sayesinde Türkiye ile AB arasında özel bir ekonomik ve ticari ilişki oluştuğuna işaret etti. "Türkiye, AB'nin 6'ncı büyük ticaret ortağıdır. Türkiye'nin de en çok ihracat yaptığı ortağı AB'dir" diyen Bakan Muş, görüşmede ikili ticarette yeni engeller getirilmemesinin önemine de değindi. ANKARA