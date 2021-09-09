Türkiye Sigorta’nın hedefi sektörün % 28’i

ALTI firmanın birleşmesi ile kurulan Türkiye Sigorta
birinci yılını geride bıraktı. Küresel bir sigorta firması olmak için iç piyasada yüzde 28'lik pazar payı olması gerektiğini belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli
, "6 milyar TL elementer tarafta, 2 milyar TL de hayat tarafında bir rakama ulaştık. İlk yılda yüzde 50'lik bir büyüme yakaladık. 11.6 milyon tekil müşteriye ulaştık. Şu anda hayat ve elementer alanda sektörün birinciliğine sahibiz. 2023 yılında sürdürülebilir liderliği yapan bir şirket haline geleceğiz. Doğu Avrupa
ve Türk Cumhuriyetleri
'nde küreselleşme hedefimiz var. Elementer tarafta yüzde 13.7'lik pazar payımız var şu anda. Hayat branşında da yüzde 28'lik bir pazar payı var" dedi.
ÇALIŞAN SAYISINI İKİYE KATLAYACAK
Türkiye Sigorta'da halihazırda 2 bin 700 çalışan ve 8 bin 300 dağıtım ağı ile hizmet verdiklerini söyleyen Benli, "Bu rakamı 2023 itibarıyla 5 bine çıkaracağız" dedi. Afet Sigortası
hakkında da konuşan Benli, "Bizim çalışanlarımız sel ve afet bölgesinde çizmelerini giyerek sigortalılara bizzat ulaştı. Sahadaydık. Onların başvurmasına gerek duymadan biz onlara gittik. SMS'ler yolladık. Ancak afete karşı sigortalılık oranı yüzde 3-4 düzeyinde. Bu oran gelişmiş pazarlarda yüzde 40'larda. Sektör olarak 200 milyon TL'lik bir hasar ödemesi yaptık. İsterdik ki bu rakam 10 milyarlar olsun. Çünkü hasar çok daha fazla" şeklinde konuştu.
MARKA YÜZÜ TİMUÇİN ESEN OLDU
TÜRKIYE Sigorta'nın geliştirdiği sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinin tanıtılacağı reklam kampanyasında marka yüzü olarak ünlü oyuncu Timuçin Esen
seçildi. Esen ile 1 yıllık sözleşmeye imza atıldı. Oyuncu Esen, "Sigorta, hayatımızın her anında kritik bir öneme sahip. Reklamlarımızda bu yöndeki bilinci artıracak mesajlar vereceğiz" dedi.