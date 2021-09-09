’Yeşil Altın’da üreticinin yüzü gülüyor

Türkiye'de fıstık üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların iyice ısınmasının ardından çiftçileri hasat telaşı sardı. Başta Şanlıurfa ve Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin 22 ilinde üretilen fıstık yüksek getirisiyle çiftçilerin en gözde ürünü durumunda. DEDAŞ'ın elektrik kesintileri ile birlikte Mardin'de de artık gözde ürün haline gelen fıstık hasadı başladı. Gruplar halinde fıstık bahçelerine giren işçiler, özellikle havaların daha serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde çalışıyor. Ağaçların dallarından tek tek fıstıkları toplayan işçiler, bir yere yığdıkları fıstıkları ardından çuvallara dolduruyor. Hasadın yoğun olarak yapıldığı Kızıltepe ilçesine bağlı Bektaş Köyü'nde de üreticiler hummalı bir çalışma ortaya koyuyor.

SIFIRDAN BUGÜNLERE GELDİLER



Fıstığın bu topraklarda çok da tanıdık olmayan bir ürün olduğunu söyleyen üreticilerden Mehmet Yiğit, köylerinde son 10 yıl içerisinde fıstık üretiminde sıfırdan binlerce dekarlara geldiklerini, böyle devam etmesi durumunda bütün Kızıltepe'de fıstık üretiminin yaygınlaşacağını söyledi

EN VERİMLİ VE KARLI ÜRÜN



Fıstığın; pamuk, mısır, buğday gibi ürünlere oranla çak daha avantajlı ve yüksek getirisi olduğunu dikkat çeken Yiğit, elektrik kesintilerinden dolayı da vatandaşların artık fıstık üretimine yöneldiğini söyledi. Bölgenin ilk fıstık işleme tesisini de kurduklarını anlatan Yiğit, "Fıstık katma değeri yüksek bir ürün ve bu nedenle çiftçimizi mutlu ediyor. Elde edilen gelir birim alanına vurulduğunda bu topraklarda hayal edemeyeceğiniz rakamlara ulaşıyor. Çiftçimiz fıstıktan iyi bir gelir temin ediyor ve biz de bunun için burada fıstık işleme tesisi kurduk. Tesisimizde kabuk soyma, kırma, iç çıkarma, kavurma gibi dört ayrı üniteden oluşuyor. Bir günde 10 bin ton fıstık işleme kapasitemiz var. Fıstığın yanında bıttım için de tesisimiz hizmet veriyor" dedi.

AROMASI ÇOK GÜZEL



Üreticilerden Hasan Yiğit ise fıstığın yıl boyunca emek ve ilgi istediğini dile getirerek rekolteden memnun olduklarını aktardı. Bölgede yetişen fıstığın aromasının çok iyi olduğuna dikkati çeken Yiğit, "Antep ve Siirt fıstığı ne Amerika ne de İran fıstığına benzer. Bunun aroması lezzeti hiçbir ülkede bulunmaz." ifadelerini kullandı.

HEM ZOR HEM ZEVKLİ



Sabahın erken saatlerinde fıstık bahçesine gelen işçilerden Meryem Tatlı da fıstık bahçesine sabah saat 05.00 gibi geldiklerini söyledi. İşlerinin ancak bir o kadar zevkli olduğunu söyleyen Tatlı, "Gerçekten güneşin altında çalışmak çok zor. Bu fıstık sıcak havalarda olgunlaştığı için biz de mecbur bu zamanda topluyoruz. Günlük 100 ile 150 lira arasında yevmiye alıyoruz. Alın terimizin karşılığını alıyoruz çok şükür. Aynı ağaçtan bir daha fıstık alacağımız için ağaca hiç zarar vermeden topluyoruz. Bu da işimizin ayrı bir zorluğu" dedi.