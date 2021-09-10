Döngüsel ekonomiye geçiş yeşil yoldan geçiyor

Turkuvaz Medya ve In Business dergisi tarafından gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin yedincisi 'Sıfır Atık Webinar'ı gerçekleştirildi. Webinarda konuşma yapan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, döngüsel ekonomi konusunun önümüzdeki yıllarda iki ülkenin ilişkisinde kilit unsurlardan biri olacağına inandığını belirtti. Hollanda ve Türkiye'nin döngüsel ekonomiye olan ortak ilgisi göz önüne alındığında, en çok kaynak kullanan ve döngüsellik potansiyelinin yüksek olduğu sektörlerin elektronik ve bilişim, pil ve araç endüstrisi, ambalaj, plastik, tekstil, inşaat, gıda, su ve enerji olduğunu belirten Kwaasteniet, döngüsel ekonomiye geçişin, yeşil geçiş için giderek daha önemli hale geleceğine değindi. Kwaasteniet, AB Komisyonu
ile TÜSİAD arasında Hollanda'nın aracılık ettiği AB Yeşil Anlaşması hakkında bir video konferansta bu konunun tartışıldığını ve herkes tarafından paylaşılan sonucun, "Küresel ısınmayı sınırlamak için 1.5 santigrat derece hedefine yapılan yatırım, yapılan en iyi yatırımdır" olduğunu iletti. Kwaasteniet, Türkiye'de de döngüsel ekonomi alanında pek çok proje olduğunu, 2017 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin döngüsel ekonomiye geçiş için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. InBusiness Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler
de, sıfır atık yönetiminin her faaliyetin ayrılmaz bir parçası olması zorunluluğunun altını çizerek, "İsraf kavramına dikkat çekip halkı ve üreticilere yönelik bilinçlendirmeler sürdürülebilir bir dünyanın olmazsa olmaz şartıdır" diye konuştu.
'ATIKSIZ ŞİRKET' PANELİ DÜZENLENDİ
UN-SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay
'ın moderatörlüğünü yaptığı'Atıksız Şirket' paneline Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar
, Orka Holding
Global Pazarlama Direktörü Kübra Orakçıoğlu Kazan
, WPP Türkiye Ülke Başkanı - GroupM EMEA CEO - UN Global Compact Başkan Yardımcısı Demet İkiler, PepsiCo Kurumsal İlişkiler Kıdemli Direktörü Esra İren, Türk Telekom Grup Risk Yönetimi Başkan Yardımcısı Murat Karadaş, İGA Çevre ve Peyzaj Direktörü Faruk Anılsın, Tatko 1927 CEO'su Vedat Özçelik konuşmacı olarak yer aldı.