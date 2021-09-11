Borsa genel müdürü Ergun’a küresel görev

Borsa İstanbul
'un Genel Müdürü Korkmaz Ergun
, Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "1992'den itibaren Dünya Borsalar Federasyonu üyesi olan Borsa İstanbul, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un yönetim kurulu üyeliğine seçilmesiyle yönetimde söz sahibi olurken, uluslararası görünürlüğü artırma noktasında da önemli bir adım atmıştır" ifadelerine yer verildi. Borsa İstanbul'un uluslararası yatırımcıları için yeni çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada Ergun, "Uluslararası yatırımcılara yönelik yeni çalışmalarımızla iletişim kanallarımızı güçlendireceğiz. Dünyanın önde gelen 17 borsasıyla birlikte Dünya Borsalar Federasyonu yönetim kurulu üyeliğinde yer almamız, sektörün küresel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, uluslararası paydaşlara ulaşmak ve uluslararası görünürlüğümüzü artırmak için köprü vazifesi görecek. Sektörün global sorunlarının çözümünün bir parçası oluyoruz' değerlendirmesinde bulundu.