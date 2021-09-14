Giriş Tarihi: 14.9.2021

Cari açık 11 ayın en düşük seviyesinde

Yıllık cari açık 27.8 milyar dolarla 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.7 milyar dolar fazla verdi