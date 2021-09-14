Cari açık 11 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler açığı, üst üste 5'inci ayında da gerileyerek temmuzda 27.8 milyar dolarla son 11 ayın en düşük seviyesine inerken, ekonomistler, cari dengede iyileşme eğiliminin devam edeceğini öngörüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı, temmuzda 683 milyon dolar açık verdi. Bu rakam geçen yılın ekim ayında kaydedilen 153 milyon dolarlık cari açığın ardından en düşük seviye oldu.
YABANCI YATIRIM ARTTI
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın temmuz ayında 1.9 milyar doları fazla verirken, bu ay 2 milyar 749 milyon dolar fazla verdi. Geçen yılın ilk 7 ayında 23.2 milyar dolar olan açık, bu yılın aynı döneminde 13.7 milyar dolara geriledi. Haziranda 460 milyon dolar olan doğrudan yabancı yatırım tutarı temmuzda 1 milyar 36 milyon dolara fırladı.
DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK
Ekonomist Haluk Bürümcekçi
, son 12 aylık açığın temmuzda iyileşme eğilimini sürdürdüğünü, dış ticaret öncü verileri ile turizm ve taşımacılık gelirlerinde gözlenen toparlanma sayesinde yıllık cari açıkta düşüşün devam etmesini beklediğini söyledi. Bürümcekçi, cari açıkta temmuz ayında gözlenen iyileşmede, dış ticaret açığının artmasına karşılık turizm ile taşımacılık gelirlerinin yükselişini sürdürmesinin ana etken olduğunu vurguladı. Albaraka Türk
Başekonomisti ve Stratejik Planlama Müdürü Dr. Ömer Emeç
de 2021 yılı için 20 milyar dolarlık cari açık tahminlerini koruduklarını aktararak, "Bu bağlamda OVP'de belirtilen 21 milyar dolarlık tahminin ulaşılabilir olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.
SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI
Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 4.2 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.7 artış gösterdi. Sanayi üretiminde yıllık bazda art arda 15 ay artış gerçekleşti. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü
endeksi geçen yıla göre yüzde 15.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.7 arttı. Üçüncü çeyreğin ilk ayı olan temmuzda işgünü eksikliği ve baz etkisiyle daralma yaşandığını belirten analistler, bu eğilimin geçici olduğunu söyledi.
CİRODA % 45 BÜYÜME
Öte yandan TÜİK
tarafından açıklanan verilere göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45.1 yükseldi. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 54.9 artış kaydetti. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 artış kaydetti. AVM Perakende Ciro Endeksi de, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80.5 arttı.