Fahiş fiyata denetim

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz" açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı denetimleri artırdı. Dün aralarında İstanbul
, Ankara
, Aydın
, İzmir
, Antalya, Adana, Mersin, Samsun'un da olduğu 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
EVRAKLAR DENETLENİYOR
Denetim yapılan yerler arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa ve Ataşehir Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hali, Adana Büyükşehir Belediyesi Hali, Mersin Büyükşehir Belediyesi Hali, Samsun Büyükşehir Belediyesi Hali bulunuyor. Denetim kapsamında, müstahsil makbuzları ve faturaları inceledi. Ürünlerin giriş ve çıkış fiyatları arasında fahişlik olup olmadığına ilişkin belgeleri değerlendirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde bakanlık müfettişlerince 98 işyerinin mevzuat kontrolü yapıldı. Hal Müdürlüğü'nden bilgi alındı. Bakanlık, denetimleri devam ettirecek.
TÜM GIDA ÜRÜNLERİ İNCELENİYOR
Türkiye Halciler Federasyonu
Başkanı Yüksel Tavşan, müfettişlerin hem mevzuat kontrolü hem de perakendedeki yüksek fiyatlara ilişkin denetim yaptığını belirterek, "Yalnız sebze meyve değil, tüm gıda ürünleriyle ilgili Ticaret Bakanlığı'nın genel bir incelemesi var" dedi. Hal Yasası konusunda da çalışmaların sürdüğünü belirten Tavşan, "Toptan ile perakende arasında normalin üzerinde fiyat artışı olup olmadığını denetliyorlar. Normal kâr marjının üstünde bir artış varsa ne gerekiyorsa yapacaklar" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN 'ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ' DEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen gün Kahramanmaraş'ta "Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın üzerinde bir seviyenin üzerine geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat
artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele edeceğiz" demişti.