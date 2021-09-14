Türk Telekom Prime’la ‘Arabalı Sinema Geceleri’ başlıyor

Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime'ın Açık Hava Sineması etkinlikleri başlıyor. Ortaköy Açık İspark'ta gerçekleşecek sinema gecelerinde Türk Telekom Prime'lılar İstanbul Boğazı'nın eşsiz atmosferinde kendi araçları içerisinde güvenle sinema izleme keyfini yaşayacak. 7 Ekim'e kadar ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, birbirinden özel sürprizlerle Salı ve Perşembe akşamları 18.30'da başlayacak.

Türk Telekom Prime müşterileri, etkinliğe katılmak için 0505 178 5681 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecekler. Katılımcılar, etkinlik alanı girişinde yer alan POS cihazına girmeleri gereken şifreyi ise PRIME ACIKHAVA yazıp 6262'ye göndererek veya Prime mobil uygulaması üzerinden alabilecekler.

Sinema gösterimleriyle ile ilgili detaylı bilgiye, Türk Telekom online uygulaması veya turktelekomprime.com adresinden ulaşılabiliniyor.

Filmler:

A Star is Born / Bir Yıldız Doğuyor 14 Eylül

The Gentlemen 16 Eylül

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 21 Eylül

Soul (Animasyon) 23 Eylül

Mucize 2: Aşk 28 Eylül

Moana (Animasyon) 30 Eylül

Cruella 5 Ekim

Onward / Hadi Bakalım (Animasyon) 7 Ekim