Dijital TL için ilk adım

Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) ASELSAN
, HAVELSAN
ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi
'nin katılımıyla Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturarak Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme projesinde bir sonraki aşamaya geçti. Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, Banka'nın, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk Lirası'nın tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.
DENEYSEL ÇALIŞMA
Duyuruda, projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesinin planlandığı belirtilerek, "Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında, TCMB nezdinde prototip 'Dijital Türk Lirası Ağı
' tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecek. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası AR-GE projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır. TCMB'nin, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur. Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir" denildi.
ZORUNLU KARŞILIK HAMLESİ
MERKEZ Bankası, yabancı para yükümlülükler ve kıymetli maden depo hesapları için zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde zorunlu karşılık oranı yüzde 23 oldu. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 17 olarak belirlendi. Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 22'den yüzde 24'e, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi. Merkez ayrıca TL cinsi zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânını da sıfırladı. Alınan kararlar TL cinsi zorunlu karşılıkları 13.9 milyar TL, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ise 3.4 milyar dolar artıracak.