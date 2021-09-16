Evde bakım için 1 milyar liralık ödeme başladı

Devlet, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde
bakım yardımı ödemelerinin dünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Ödemeler 20 Eylül'e kadar tamamlanacak. İhtiyaç sahiplerine 928 milyon lira ödeme yapılacak. Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi. Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık bin 797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine dün başladıklarını söyledi. Ödemeler 20 Eylül'e kadar tamamlanacak.