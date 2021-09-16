İGA sanatı dünyayla buluşturuyor

İstanbul
Havalimanı işletmecisi İGA
, kültür ve sanata verdiği desteği İGART
çatısı altında topladı. İlk dönemde yapılacak ve 17 proje alanının bulunduğu Sanat Projeleri Yarışması'nda büyük ödül 1 milyon lira olarak belirlendi. Yarışmada resimden heykele, mimariden eleştirmenliğe, küratörlükten akademisyenliğe kadar sanatın her alanından projelerin havalimanı içinde hayata geçirilmesi amaçlanıyor. İGA Genel Müdürü Kadri Samsunlu
, İstanbul Havalimanı
'nın en önemli rollerinden birinin, Türkiye
, özellikle de İstanbul markasının giriş kapısı olduğunu söyledi. Samsunlu "İGART ile terminalin duru yapısın ruha ve kimliğe çevirmek istiyoruz. Bunun için bize gereken en önemli araçlardan biri sanat"dedi. İGART Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan
dünya sanat haritasında böyle bir başlangıcın yeni ve özgün olduğunu ifade ederek bu proje ile eksikliğini duydukları kamusal alanda sanat yapıtları projesine yeni bir açılım getirdiklerini söyledi.