Turunçgilde yeni sezon mandalina ihracatı 28 Eylül’de başlıyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yazılı açıklamasında, turunçgilde yeni ihracat sezonunun 20 Ağustos'ta mayer cinsi limonla başladığını hatırlattı.

Sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Kaçmaz, turunçgil ürünlerinden mandalinanın kesimine 22 Eylül'de başlanacağını aktardı.

Üreticilere hasat sezonunda başarı dileyen Kaçmaz, "Turunçgil kesim ve ihraç komisyonunun bölgemizde yaptığı incelemeler sonucu mandalina (okitsu ve miho-wase) çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildi. Bu ürünün 22 Eylül'de kesimine, 28 Eylül'de de ihracatına izin verilmiştir. İyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyor, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.