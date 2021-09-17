



"BİN 500 VE 2 BİN TON ARASI ÜRETİMİMİZ OLUYOR"



İşletme sahibi Fikri Çiçek, yılda mevsimine göre bin 500 ve 2 bin ton arası tuz üretimleri yaptıklarını söyleyerek, "Bulunduğumuz yer Sivas merkeze bağlı tuz ocağı. Burası kaynak tuzlası, tuz yıkaması yapıyoruz. Sivas'ta kaynak tuzlası içerisinde ilk defa tuz yıkayan firma biziz. Sivas'ı geçtik Türkiye'de kaynak tuzlaları içerisinde böyle bir tesis sadece Sivas'ta bizim firmamızda var. Yılda mevsimine göre değişiyor bin 500 ve 2 bin ton arası üretimiz oluyor. 15-20 gün sonra çiftçi gibi hasatta gireceğiz. 10. Ay gibi hasatta girip ürünümüzü fabrika içerisine alacağız. Burada tekrar yıkama ve paketleme yapıp müşterinin isteğine göre salamura tuz, peynir tuz, yemeklik tuz şeklinde servis ediyoruz" dedi.