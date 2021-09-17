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Giriş Tarihi: 17.9.2021 17:02 Son Güncelleme: 17.9.2021 17:07

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri bugün yapılacak

İHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesini bugün akşam üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 20.447.272 TL, Büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 1.480.000 TL olmak üzere toplam 21 milyon 927 bin TL'lik destekleme ödemesi, bugün akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Hayırlı olsun." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri bugün yapılacak
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