Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 20.447.272 TL, Büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 1.480.000 TL olmak üzere toplam 21 milyon 927 bin TL'lik destekleme ödemesi, bugün akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Hayırlı olsun." dedi.