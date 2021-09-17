THY Başkanı Aycı: Dünyada ilk beş havayolu arasındayız

CNN International'da havacılık uzmanı Richard Quest'in sunduğu Quest's Means Business programına konuk olan Aycı, THY'nin salgın sürecinde rakiplerinden ayrışarak gösterdiği başarılı performansa yönelik soruları yanıtladı.



POZİTİF AYRIŞTIK



Aycı, THY'nin maliyet azaltıcı faaliyetler, yatırım harcamalarını düşürmesi ve etkin finansal yönetimi gibi stratejiler sayesinde Avrupa'daki network taşıyıcısı havayolları arasında doluluk oranı, gelirler ve kârlılık açısından pozitif olarak ayrıştığını söyledi.THY'nin bu dönemde yakaladığı istatistiklere vurgu yapan Aycı, devletten nakit yardım almayarak 2020 yılında rakiplerine oranla çok iyi bir performans sergilediklerinin altını çizdi.



DÜNYADA İLK BEŞ HAVAYOLU ARASINDAYIZ



Aycı "Önlemler alınırken nakit devlet desteği olmadan, krizi kendi kaynaklarımızla ve operasyonel verimliliğimizle yönettik. 2019 yılının yüzde 50'sine karşılık gelmesine rağmen 2020 yılını 6.7 milyar dolar gelir ve 1.9 milyar dolar EBITDAR (faiz, vergi, amortisman, itfa ve kira/yeniden yapılandırma maliyetleri öncesi kârlar) seviyelerinde bir başarıyla kapattık. 2020'de THY yüzde 71 gibi bir doluluk oranı ile 28 milyon yolcu taşıdı. EUROCONTROL verilerine göre 2020 yılını uçuş sayısı bazında Avrupa'nın en yoğun network taşıyıcısı olarak, dünyada ilk 5 havayolu arasında yer aldık "dedi.





UÇUŞ AĞIMIZI KORUMAYA DEVAM ETTİK



THY'nin dünya çapında 326 noktaya hizmet veren geniş bir uçuş ağına sahip olduğunu ifade eden Aycı "Dünyanın yaşadığı bu derin kriz esnasında THY, güçlü network ağını korumaya devam etti. Ocak-Ağustos 2021 döneminde taşınan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde 49.7 milyon yolcu iken, bu rakam krize rağmen yaklaşık 26 milyona ulaştı. Toplam gelirler 2021'in yılın ilk yarısında 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 67'sine karşılık gelerek 4 milyar dolar seviyesine ulaştı"diye konuştu.



BAŞARIMIZI ÇALIŞANLARIMIZA BORÇLUYUZ



Dünyanın önemli havayolu şirketleri ile olan rekabet stratejilerine de değinen Aycı "Avrupa'nın en iyi performans gösteren bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak başarımız tesadüf değildir. Aldığımız çok sayıda önlemin yanı sıra, başarımızı çalışanlarımızın özverisine borçluyuz. Diğer havayolları çalışanları işten çıkarmalarla karşı karşıya kalırken, bu süreçte hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadık, diğer taşıyıcılara göre daha iyi hizmet verebilmek ve daha hızlı bir iyileşme sağlamak için personel çıkarmama kararı aldık" dedi.





TURKISH CARGO BAŞARIMIZDA ÖNEMLİ ROL OYNADI



THY'nin hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo'nun performansının da salgın döneminde başarılarında önemli rol oynadığını belirten Aycı, Turkish Cargo'nun toplam küresel kargo gelirlerinde 2009'da yüzde 0,6' olan pazar payının 2020'de yüzde 5.1'e yükseldiğini belirtti. Dünya genelinde taşınan her 20 hava kargosundan birini Turkish Cargo tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Aycı şu bilgileri verdi:

"Kargo gelirleri ise 2021 yılının ilk yarısında 2019 yılına göre iki katının üzerinde bir artış sağladı. 2021'in ikinci çeyreğindeki kâr 114 milyon dolara ulaştı. Turkish Cargo, toplamda bin 150 ton aşıya denk gelen 210 milyon dozdan fazla aşı taşıma başarısı göstererek salgınla mücadelede önemli rol oynadı. Aşılar, toplam 541 uçuşla 40'tan fazla noktaya başarıyla ulaştırıldı. Markamız günlük 40 milyon dozluk bir kapasiteye sahip ve hepsini aynı anda 127 farklı ülkeye teslim edebiliyor"



BİR ÇOK ZORLUĞA HIZLA UYUM SAĞLADIK



Aycı "Küresel havacılık sektörü bir yılı aşkın süredir bugüne kadarki en büyük kriz ile karşı karşıya kaldı ve tarihin en ağır kayıplarını yaşadı. Diğer küresel taşıyıcılar gibi süreç içerisindeki birçok zorluğa hızla uyum sağladık. Mali istikrarı korumak için hızlı pozisyon aldık ve sonucunda krizi başarılı bir şekilde atlatan havayolları arasında olmaktan gurur duyuyoruz."diyerek sözlerini tamamladı