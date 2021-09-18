Pandemi öncesinin % 50 üzerindeyiz

Saat&Saat, Raymond Weil
, Lacoste
, Scuderia Ferrari
ve Bomberg
saatlerinin Türkiye distribütörlüğünü yürüten Günsal Saat
'i satın alarak bünyesindeki saat markalarını 30'a çıkardı. Pandemi öncesine göre yüzde 51 büyüme yakaladıklarını belirten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, "2020'ye göre ise yüzde 62 yukarlardayız" dedi. Yeni satın almayla birlikte şirketlerinin kendi alanında pazar payını yüzde 8 ila 10 daha büyütmesini beklediklerini söyleyen Kaya, "Hedeflerimiz bu doğrultuda" diye konuştu.
MODA MARKALARI AKILLANIYOR
Pandemiden önce Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Yunanistan, Balkanlar, Ukrayna gibi ülkelerde distribütörlüğünü yaptığımız markaların birçoğunda online satış servis verme ve perakende satma haklarını aldıklarını söyleyen Kaya, moda markalarının akıllı saatler konusunda ilgili olduğunu belirtti. Kaya, "Bu markalar akıllı saatlere inanılmaz yatırımlar yapıyor. Şu anda markaların akıllı saattleri tüm işlemlerin yüzde 85'ine çıktı" diye konuştu. Yatırım iştahlarının yüksek olduğunu belirten Kaya, pandeminin başlangıcından bu yana geçen süreci ise şöyle değerlendirdi: "202'de önümüze agresif bir plan ve ciro hedefi koyduk.Yıl sonuna kadar bunun yüzde 96'sını yakalarız."