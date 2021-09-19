1.100 binanın yıkımı tamam

ÇEVRE
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman yangınları nedeniyle Antalya
ve Muğla
'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini, 1.100 binanın yıkım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında yaptığı açıklamada, evleri tamamen yanan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını, 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yaptıklarına işaret etti. Kurum, "1.305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1.100 konut ve 600 ahırın da ihaleleri gerçekleştirildi" diye konuştu.
1 YILDAN KISA SÜRECEK
İller Bankası
kanalıyla altyapıya dair hasar tespit çalışmalarını da titiz şekilde tamamladıklarına dikkati çeken Kurum, köylerin su, kanalizasyon başta olmak üzere tüm altyapı çalışmalarını eksiksiz şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Yangın nedeniyle doğada yaşayan canların da zarar gördüğünü, karınca, kaplumbağa, keçi ve böceklerin etkilendiğini, yuvaların yıkıldığını dile getiren Kurum, "Sürüngenler, böcekler ve genel olarak fauna hakkında tespitlerimizi yapıyoruz. Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımız titizlikle devam ediyor" dedi. Konutların bir yıldan daha kısa sürede vatandaşa teslim edileceğini bildiren Kurum, İller Bankası ile Manavgat'ın Belenobası, Saraçlı, Değirmenli, Güzelyalı
, Hocalı, Tepeköy, Ahmetler, Gebece, Bucak, Şeyhler, Oymapınar, Iğrışlar ve Merzevi mahalleri için grup içme suyu isale ve şebeke hatları inşaatı için 50 milyon lira finans desteği sağlandığını söyledi. Alanya
'nın da Oba, Tosmur, Mahmutlar, Kestel, Kargıcak, Türkler, Konaklı mahallelerinde grup içme suyu isale, şebeke ve arıtma tesisi projeleri için düşük faizli, uzun vadeli şekilde geri ödenecek 50 milyon lira finans desteği verdiklerine değinen Kurum, bu projeyle 21 mahallenin su probleminin tamamen çözülmüş olacağını kaydetti. Kurum, şöyle konuştu: "Konutlarımızı söz verdiğimiz üzere bir yıldan daha kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Maliyetlerden yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk iki yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyebilecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek."
370 AĞACIN ÖLÇÜMÜ SÜRÜYOR
KURUM, yangında zarar gören doğanın tekrar yeşil rengine kavuştuğunu, kuş, karınca ve sürüngen türü hayvanların yeniden yuvalarını yapmaya başladığını belirtti. Bilim heyetinin de yangından etkilenen özel çevre koruma bölgelerine dair incelemelerinin 31 istasyondan devam ettiğini aktaran Kurum, 370 ağacın çevre ve çap ölçümlerini, kozalak sayımlarını ve kül ölçümlerini sürdürdüğünü dile getirdi.