Avrupa ürününe türk ambalajı

Türkiye
'nin büyümesine önemli katkı sunan sanayide çarklar büyük bir hızla dönüyor. Ülkenin önde gelen sanayi kümelenme merkezlerinden biri olan Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar da şu sıralar yurtdışından aldıkları siparişleri yetiştirmek için gece-gündüz demeden harıl harıl üretim yapıyorlar. Özellikle Almanya
'nın ardından Avrupa
'nın ikinci büyük ambalaj üreticisi konumundaki Türkiye'ye çok yoğun ürün talebi var. Türkiye'nin önde gelen ambalaj üreticilerinden Armasan da yurtiçinin yanı sıra yurtdışından gelen siparişlerini yetişmek için yüzde 80'in üzerinde kapasite ile çalışıyor. Şirket artan talepleri karşılayabilmek için bir ay içinde yeni bir yatırıma başlayarak kısa sürede devreye alacak. Yurtdışından ciddi anlamda sipariş artışı ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Armasan Ambalaj Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mahmutoğlu, "Avrupa'nın yanı sıra Amerikalı
alıcılar da yönünü Türkiye'ye döndü. Artık alımlarımızı Uzakdoğu yerine Türkiye'den yapacağız diyorlar. Eskiden Amerika
giremediğimiz bir pazardı. Yurtdışından özellikle geri dönüşüm oranı yüksek ambalajlar ürünlerine yüksek talep var" dedi.
UZAKDOĞU'YA ALTERNATİF
İhracatı pandemiyle birlikte yükselişe geçen Armasan, geçen yıl toplam satışlar içinde yüzde 35'lerde olan yurtdışı satışlarını bu yılsonunda 40'lara çıkarma hedefiyle çalışıyor. Bu oranın önümüzdeki yıl rahatlıkla yüzde 50'lere çıkacağı öngörüsünde bulunan Mahmutoğlu, şunları kaydetti: "Pandemi ambalaj sektörüne talebi artırdı. Tek kullanımlık ambalaj ürünlerine yüksek talep var. Özellikle Avrupa'dan müşterilerimiz bize 'Çin
ya da Uzakdoğu'daki diğer ülkelerle çalışmak istemiyoruz. Türkiye bizim için daha cazip bir tedarik pazarı' diyor. Bu durum da iş yoğunluğumuzu artırdı. Türk firmaları kalitesi, rekabetçiliği ve verdikleri güvenle rakiplerini geride bırakıyor. Bunda navlun maliyetlerinin çok yükselmesinin de büyük etkisi var." Halen 26 ülkeyle aktif olarak çalıştıklarını kaydeden Mahmutoğlu, yurtdışında gıda ve kozmetik başta olmak üzere birçok farklı sektöre yönelik üretim yaptıkları bilgisini verdi.
YENİ TESİS YATIRIMI
22 yıllık geçmişe sahip olan Armasan, 2015 yılında taşındığı Çerkezköy'deki 16 bin metrekare alan üzerinde kurulu tesislerinde 6 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyor. Bu alanın kendilerine yetmediğini söyleyen Mahmutoğlu, "Yaklaşık bir ay içinde yeni bir inşaata başlıyoruz. Mevcut fabrikamıza 8 bin metrekare alan ilave ederek toplamda 14 bin metrekare alana ulaşacağız" dedi. 6 yılda kapasitelerinin aylık üretim kapasitelerinin 200 tonlardan 1.200 tonlara çıktığı bilgisini veren Mahmutoğlu, şunları kaydetti: "Bu da alan olarak bizi daraltıyor. Yeni alanlara ihtiyacımız var. 12-13 milyon liralık bir yatırım yaparak yeni alanlar açacağız. Şu an kapasitemizin yüzde 80'lerini doldurduk ve bu oran gelen talepler hızla artıyor. Yatırımımızı kısa sürede tamamlayıp devreye alacağız."
GERİ DÖNÜŞÜM TALEBİ ARTTI
SON dönemde Avrupa'da geri dönüşüm konusunda yapılan yasal düzenlemelerin Türkiye pazarına talebi artırdığını söyleyen Mustafa Mahmutoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye geri dönüştürülmüş ürünle yapılan ambalaj konusunda hayli tecrübeli. Bu konudaki yetkinliğimiz bize rakiplerimize karşı ciddi avantaj sağlıyor. 'Firmalar bize üreteceğiniz ambalajda yüzde 80'e varan oranda geri dönüşüm ürünü kullanın' diyorlar. Hatta bunu da pazarlama unsuru olarak kullanıyorlar. Geri dönüşüm ürünlerine yönelik oluşan hassasiyet nedeniyle firmalar bu konuya ciddi anlamda özen gösteriyor. Çünkü dünyada ciddi anlamda bir geri dönüşüm baskısı var.