Solarkol ve CW Enerji güçlerini birleştirdi

Yenilenebılir enerji sektörü her geçen gün önem kazanırken, Türkiye'de yerli güç optimizerli inverter teknolojisini ilk olarak üreten Koloğlu Holding
bünyesinde kurulan Solarkol Enerji
ile Avrupa
ve Türkiye'nin en büyük solar panel üreticisi CW Enerji
güçlerini birleştirme kararı aldı. Söz konusu işbirliği Türkiye'nin temiz enerji potansiyelini tamamen yerli ve milli teknolojiyle harekete geçirmeye yönelik önemli adım olarak değerlendirildi. Solarkol Enerji Genel Müdürü Kemal Ertuğran, "Güneş enerjisi sistemlerinde güçlerini birleştiren iki şirket, yüzde 100 yerli üretimleri sayesinde müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunarak, üreten Türkiye'nin gücünü bir üst aşamaya taşıyor. Kurumlarımızın güneş enerjisi konusundaki bu güç birliğinin, ülkemize ciddi ölçüde katma değer sağlayacağına yürekten inanıyoruz" dedi. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan
ise "Bu tür yatırım ve iş birlikleri ile ülkemizde güneş enerjisi sektöründe kalifiye eleman ve mühendis yetiştirilmesine de katkı sağlanacak" diye konuştu.