Yerli yatırımcının hisse senedi yüzde 52 arttı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
(TSBP) tarafından hazırlanan ağustos ayı finansal piyasa özet verilerine göre, yatırımcı sayılarında gerilemeye rağmen yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, son bir yılda yüzde 52 artarak ağustos sonu itibarıyla 413.5 milyar liraya ulaştı. TSPB'nin Merkez Bankası
ve Merkezi Kayıt Kuruluşu
kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet verilerine göre, yerli yatırımcılar finansal varlıkları son bir yılda yüzde 19.4 oranında artarak, 2021 yılı ağustos sonunda 5.9 trilyon lirayı aştı. Veriler, aynı dönemde yabancı yatırımcı finansal varlıklarının da yüzde 7.9 oranında artarak 569.2 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. Geçen yıl ağustos ayı sonu itibarıyla 527.3 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, son bir yılda yüzde 7.9 oranında artarak bu dönemde 569.2 milyar liraya yükseldi. Veriler aylık olarak incelendiğinde, yılbaşından itibaren düşüşe geçen yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında, nisan ayında başlayan artış, ağustos ayında bir miktar daha artarak sürdü. Sonuçlar yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında temmuz ve ağustos aylarında yaşanan artışın, hisse senedi varlıklarındaki büyümeden geldiğini gösteriyor. TSPB tarafından açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, ağustos ayında bir önceki aya göre 15 milyar TL (yüzde 5.3) artarak 298.9 milyar liraya çıktı.