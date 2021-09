TUSİD fuarı ihracatı artırmaya devam edecek! Fuar yabancı alıcıların gözdesi oldu

Global ekonomilerin en önemli endüstrilerinden biri olan horeca sektörünü tek çatı altında buluşturan Hostech by TUSİD - Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, 8-12 Eylül tarihlerinde 24'üncü kez organize edildi.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve TUSİD - Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği iş birliği ile düzenlene Hostech by TUSİD, her zamanki adresi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde hayata geçirildi.

Yeni pazarlara açılmak, en son yeniliklerden haberdar olmak ve ürün tedarikini en iyi şekilde gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların değişmeyen ticaret adresi olan fuara uluslararası ilgi bu yıl da oldukça yoğun oldu. Hostech by TUSİD, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Suudi Arabistan, Lübnan, İran, Irak, Fas ve Azerbaycan'ın da aralarında olduğu 100'ün üzerinde ülkeden 9 bin 276'sı yabancı, toplam 41 bin 461 profesyonel alıcıyı, 60 bin metrekareye yayılan bir alanda buluşturdu.

800'ün üzerinde uluslararası markayasıyla sektörün global ticaretine umut olan Hostech by TUSİD, sektörün bütününe hitap ederek, hazırlık ekipmanlarından pişiricilere, servis ve soğutma ekipmanlarından, bulaşıkhane donanımlarına kadar endüstriyel mutfak sanayine dair her türlü ürün ve hizmete ev sahipliği yaptı.

Katılımcı firmaları, özellikle yabancı alım heyetleri ile bir araya getiren fuarda, sektörün iç ve dış pazar payını artıracak B2B ikili iş görüşmeleri de gerçekleşti. Uzun soluklu ve kalıcı iş anlaşmalarının yapıldığı fuar, sektörün 2022 yılı ticaret hedeflerine ulaşmasının da zeminini oluşturdu.

CNR Holding tarafından alınan sağlık ve güvenlik önlemleri eşliğinde düzenlenen fuar, katılımcı ve ziyaretçilerden de tam not aldı. CNR'ın aldığı önlemlerin uluslararası standartların dahi üzerine çıktığını dile getiren özellikle yabancı ziyaretçiler, fuardan memnun ayrıldı. Yatırım yapmayı planladıkları her türlü ürün ve hizmete ulaşabildiklerini dile getirin ziyaretçiler, 07-11 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek 25'inci Hostech by TUSİD buluşmasını mutlaka ziyaret edeceklerini dile getirdi.