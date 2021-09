ABD pazarında 3.5 trilyon $’lık pasta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76'ncı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle ziyaret ettiği ABD 'nin New York kentinde Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 11. Yatırım Konferansı'nda iş insanları ile bir araya geldi. Yeni Türkevi'nin faaliyete girmesi ile ABD'de yatırım yapmak isteyen Türkler ve Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Amerikalıların işi kolaylaşacak. Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, ABD Başkanı Joe Biden 'in altyapı yatırımları için 3.5 trilyon dolarlık yatırım bütçesini Kongre'den geçirdiğine değinerek, bunun Türk müteahhitlik firmaları için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.ABD yönetimlerinin şimdiye kadar kara yolu, demir yolu, havaalanları, köprüler, kamu binaları gibi alanlara gereken yatırımları minimum düzeyde tuttuğunu kaydeden Terzioğlu, bu gelişmelerin gelecek 10 yılda ABD altyapısına ciddi yatırımların yapılacağının işareti olduğunu dile getirdi. Terzioğlu, 3.5 trilyon dolarlık bütçenin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Detaylarına baktığımız zaman en önemli kalemler olarak kara yollarına ve köprülere 110 milyar dolar, devlet okullarının yenilenmesi ve modernizasyonu, fiziksel olarak kötü durumda olan okulların yeni binalar yapılarak yenilenmesine 100 milyar dolar, yolcu ve yük demir yollarına 66 milyar dolar, telekomünikasyon altyapısına 65 milyar dolar, su sistemlerine 55 milyar dolar ve toplu taşıma altyapısına 39 milyar dolar bütçe ayrıldığını görüyoruz."TERZİOĞLU, Türk inşaat şirketlerinin son 40 yılda çok başarılı işlere imza attığının altını çizerek "ABD pazarına girmek için iyi bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Türk şirketleri ABD pazarına girerken eyalet bazında düşünmeliler. Örneğin New York veya Kaliforniya 'ya girmeyi strateji olarak belirlemeliler" şeklinde konuştu.