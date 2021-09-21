İlk 1000 ihracatçının 157 tanesi Egeli

Ege Bölgesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da Marmara Bölgesi'nden sonra 1000 ihracatçı listesinde ikinci sıradaki yerini korudu. İzmir 80 firmayla İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre Vestel Ticaret A.Ş. Ege Bölgesi'nde en çok ihracat yapan firma olurken, Türkiye listesine dördüncü sıradan girdi.

İzmir'de üretim tesisleri bulunan TÜPRAŞ, HABAŞ, Star Rafineri listede üst basamaklarda yer bulurken, PERGAMON STATUS DIŞ TİC.A.Ş. İzmir merkezli firmalar arasında 698 milyon dolarlık ihracatla İzmir birincisi oldu. PERGAMON STATUS DIŞ TİC.A.Ş., Türkiye sıralamasındaki yerini de iki basamak yukarı taşıyarak 17. sıranın sahibi oldu. Denizli merkezli BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş. 2020 yılında 389 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırırken Denizlili firmalar arasında birinci oldu. Başak Metal Türkiye listesindeki yerini de 38. sıradan 32. sıraya yükseltti. Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracat şampiyonu KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş. 2020 yılında gerçekleştirdiği 199 milyon dolarlık ihracatla Muğla'nın da ihracat şampiyonu olarak kayıtlara geçti. KLC Gıda, Türkiye genelinde de 82. sıradan, 64. sıraya çıktı. Aydın'da ihracat şampiyonu olan firma adının açıklanmasını istemezken, JANTSA JANT SANAYI VE TIC.A.Ş. 63 milyon dolarlık ihracatıyla öne çıktı. Kütahya'da da ihracat şampiyonu gizemini korurken, NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN TURİZM A.Ş. 49 milyon dolarlık ihracatla kente en çok katkı sağlayan ikinci firma oldu. 2020 yılında Türkiye'ye 56 milyon dolar döviz kazandıran BALTA ORIENT TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. ilk 1000 ihracatçı listesinde Uşak'ı temsil etme başarısı gösterdi. Balıkesir'den 6 firma ilk 1000 ihracatçı listesine girerken, BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A. Ş. 84 milyon dolarlık ihracat performansıyla Balıkesirli firmaların lideri konumunda.

BATI ÇİM 592 BASAMAK BİRDEN ATLADI

TİM 1000 ihracatçı listesinde en hızlı yükselen Egeli firma BATI ÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.A.Ş. oldu. 2019 yılında yaptığı 23 milyon dolarlık ihracatla 917. sırada yer alan firma, 2020 yılında ihracatını 54 milyon dolara taşıyınca 592 basamak birden atlayarak 325. sıraya tırmandı.

İzmir merkezli TUKAŞ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 2019 yılında 973. sıradayken, 2020 yılında 438 sıra yükselerek 535. basamağa çıktı. TUKAŞ, 2019 yılında 21,8 milyon dolar ihracat yapmışken, 2020 yılında yüzde 69'luk artışla 36,9 milyon dolara yükseldi. Ege Bölgesi'nden en hızlı yükseliş gösteren üçüncü firma ise; EGE SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş. oldu. 2019 yılında 869. olan Ege Seramik, 2020 yılında 409 basamaklık artışla 460. sırannı yeni sahibi oldu. Firmanın ihracatı, 24 milyon dolardan 42 milyon dolara çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2020 yılı ihracat şampiyonlarına ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle verirken, 38 ödülün 11'i Egeli ihracatçılara gitti.

VESTEL VE TÜPRAŞ İKİŞER ÖDÜL KAZANDI

Vestel Ticaret A.Ş., genelde Türkiye 4.'sü, Elektrik-Elektronik Sektöründe ise birinci oldu. Vestel'in ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu aldı. İhracatının önemli bölümünü İzmir Aliağa'daki rafinerisinden gerçekleştiren TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Türkiye genelinde 9.'luk, Kimya sektöründe 1.'lik mutluluğu yaşadı. Firmanın ödüllerini Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Çelik sektöründe, İzmir Aliağa'da üretim yapan HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş., İklimlendirme sektöründe BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş., fındık sektöründe FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. şampiyonlar ligine isimlerini yazdırdı.

KLC GIDA MUĞLA'NIN GURURU OLDU

Türkiye ihracat şampiyonları listesinin gediklisi KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH. VE TİC. A.Ş. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe geçen yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da ihracat şampiyonluğunu kimseye bırakmadı. Tütün sektöründe BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da ihracatta ilk sıranın sahibi oldu. Yaş meyve sebze sektöründe UÇAK KARDEŞLER GIDA SER.ULUS.NAK.PLAS. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ihracat şampiyonluklarını dörtledi. 2017 yılında Türkiye şampiyonluğu mutluluğunu ilk kez yaşayan Uçak Kardeşler, 2018 ve 2019 yıllarından sonra 2020 yılında da ihracat şampiyonluğunu kazandı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği üyesi S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ, Zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracat şampiyonu oldu.

GÜÇLÜ KONUMUMUZU KORUYORUZ

Ege Bölgesi'nin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ilk 1000 ihracatçı listesinde güçlü konumunu koruduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ege Bölgesi'nden yapılan aylık ihracatımız 2021 yılında 2,5 milyar dolar bandına oturdu. 2021 yılı sonunda 30 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz. İhracat şampiyonlarımız bu hedefe en büyük katkıyı sağlayacak" diye konuştu. Pandeminin ticaretin seyrini olumsuz etkilediğini, ticaretin seyrinde henüz normalleşmenin sağlanamadığını dile getiren Eskinazi sözlerini şöyle tamamladı: "Hammadde, navlun fiyatlarında anormal artışlar oldu. Fuarlar, seyahatler fiziki yapılamadı, son dönemde fiziki fuarlar ve seyahatler başlasa da, eski günlere dönmek zaman alacak. Bütün olumsuzluklara rağmen 2022 yılında 35 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek için sürdürülebilirlik, inovasyon, Ar-Ge, Tasarım ve dijitalleşme öncelikli çalışma konularımız olacak. TİM 1000 İhracatçı Listesi'nde daha fazla firmamızla yer alma çabamız sürecek."