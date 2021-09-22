126 milyon euroluk davayı kaybetti

Fetullahçı Terör Örgütü'ne bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nden (ICSID) geldi. Zaman Gazetesi'nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım
şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi, tahkim kurallarının uygulanması ve Türkiye'den 126 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi. Mahkeme masraflarının da örgüt tarafından ödenmesi kararlaştırıldı. Böylece davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Dört yıl önce Washington
'da bulunan ve Dünya Bankası
bünyesinde faaliyet gösteren ICSID'de başlatılan dava sürecinde kararın Türkiye lehine sonuçlanması üzerine örgüt ağır bir darbe yemiş oldu.
SİNSİ PLAN TUTMADI
Atacakları adımları sinsice planlayan örgüt, Zaman Gazetesi'nin de bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine yönelik Mart 2016'daki kayyum kararından aylar önce, şirkete ait mal varlıkları, usulsüz olarak Belçika
'da 2006 yılında kurulan Cascade Investments NV isimli şirkete aktarıldı. Böylece uzun vadede Türkiye'deki şirkete el konulması ihtimaline ilişkin atılacak uluslararası adımlar için önlem alınmış oldu. Şirketin yönetim kurulunda FETÖ üyeleri Mustafa Ünal
, Ahmet Tanrıkulu
, Hüseyin Şahin
gibi isimler yer alıyordu.
126 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT
Cascade Investments, kayyum atanan Cihan Medya Dağıtım'ın Zaman Gazetesi binasının da içinde olmasından dolayı el konulan mal varlıklarının kendi şirketine ait olduğu iddia ederek ICSID'e başvurdu ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep etti. Ayrıca, Türkiye'nin yaklaşık 126 milyon euro tazminat ödemesi de talep edildi. ICSID, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak, örgütün bu paravan şirketinin yaptığı tüm talepleri reddetti. Böylece hain örgütün bir süredir büyük bir umutla takip ettiği davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı. ICSID'den alınabilecek olası bir tazminat kararı, örgüte ait şirketlerin tekrar örgütün kontrolüne girmesine yönelik emsal bir karar olma özelliğini taşıyabilecekti.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yaptığı açıklamada, FETÖ mensuplarının kurguladığı mesnetsiz iddiaların kabul görmediği belirtilerek, "Böylece FETÖ tarafından sistematik bir şekilde uluslararası arenada dile getirilen iddiaları ve tazminat talepli tahkim davalarının mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğu tescil edilmiştir" denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, FETÖ'nün tazminat talebinin reddedilmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
"GÜZEL HABERİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"
Türkiye Cumhuriyeti'nin avukatlığını üstlenen Mustafa Doğan İnal, şu açıklamayı yaptı: "Lexist olarak güzel bir haber vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti avukatı olarak, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin ülkemiz aleyhine Washington'da açtığı ve bir ilk olma özelliğini taşıyan tahkim yatırım (ICSID) davasını kazandık. Ülkemiz için hayırlı olsun."