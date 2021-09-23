KDV desteği mayısa kadar uzatılsın

Türkiye
Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin
, turizm sektörüne dair son gelişmeleri değerlendirdi. Sektörün zor bir dönemden geçtiğini belirten Eresin, "Turizm pandemi nedeniyle çok ciddi yara aldı. Yaşadığı olumsuz süreç dikkate alınarak KDV indiriminin Mayıs 2022'ye uzatılması önemli ve gerekli" dedi. 2021'in ilk 8 ayında Türkiye'nin otel doluluklarının yüzde 32 artışla yüzde 44.7 yükseldiğini belirten Eresin, ağustosta otel doluluklarının da 2020'nin aynı ayına göre yüzde 70.1 artarak yüzde 71'e ulaştığını bildirdi. İstanbul
'da ise 2021'in ilk 8 ayında otel doluluklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5 artışla 44.1'e, ağustosta otel doluluklarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101 artışla 74.9 yükseldiğini belirtti.
YÜZDE 20'SI HÂLÂ KAPALI
Eresin, İstanbul'da şehir otellerinin yaklaşık yüzde 20'sinin hâlâ kapalı olduğunu belirterek, şehir otellerinin 1 Ocak'ta tamamının hizmete girmesiyle yeni sezona hazır gireceklerini söyledi. TÜROB Başkanı Eresin, son 1.5 yıldır en fazla gündeme gelen konulardan birinin de kapanan veya el değiştiren oteller olduğuna dikkati çekerek, bu konuda abartılı haberlerin gündeme geldiğini söyledi.
Eresin, turizm sektörü ve Türkiye Bankalar Birliği
arasında "Finansal Çerçeve Anlaşması" ile kredilerin yeniden yapılandırılmasının hayati önemini vurgulayarak, temerrüde düşmüş otelcilik işletmelerinin borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda riskli sektör algısı ortadan kaldırılamadığı için, ciddi sorunlar yaşandığını aktardı.
FORMULA'YA İNGİLTERE KATKISI
2023-2025 yılları emlak vergilerinin belirlenmesinde temel olacak 2022 yılı emlak vergilerine esas asgari değerlere göre birçok bölgede 2021 yılına göre 5-10 kata varan artışlar yaşandığını belirten Eresin, bunun yüzde 50 ile sınırlı tutulması için konuyu Hazine
ve Maliye Bakanlığı'na taşıyacaklarını kaydetti. İngiltere
'nin Türkiye'yi 'yüksek riskli' ülkelerin bulunduğu kırmızı listeden çıkarmasının İstanbul'a etkisini değerlendiren Eresin, "Özellikle Formula 1 dönemi
için bu karar önemliydi. O dönemde 50-60 bin yabancı misafir bekliyoruz" dedi.